Politico: Η ΕΕ καλείται να εγγυηθεί έως 210 δισ. ευρώ σε δάνεια προς την Ουκρανία - Real.gr

Τι ποσό αντιστοιχεί στην Ελλάδα.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα χρειαστεί να δεσμεύσουν έως 210 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις για δάνεια προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται έγγραφα που έχει εξασφαλίσει.

Όπως αναφέρει, η Κομισιόν παρουσίασε τα σχετικά ποσά στους διπλωμάτες μετά την πρότασή της για δάνειο 165 δισ. ευρώ, το οποίο στηρίζεται (και) στην αξιοποίηση της χρηματικής αξίας παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στα κράτη-μέλη, η Γερμανία αναμένεται να καλύψει έως και 51,3 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 25% των συνολικών εγγυήσεων, ενώ τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν αναλογικά σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεισφορά της Ελλάδας εκτιμάται σε 2,8 δισ. ευρώ και της Κύπρου σε 366 εκατομμύρια ευρώ. Άλλες μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, μπορούν να συνεισφέρουν ως και 34 δισ., η Ισπανία 18,9 δισ., η Ιταλία 25,1 δισ. και η Πολωνία 10,3 δισ.

Την ώρα που ο Βέλγος πρωθυπουργός αντιτίθεται στη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, φοβούμενος μελλοντικές αποζημιώσεις προς τη Μόσχα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει δημοσιονομικό κενό 71,7 δισ. ευρώ και κινδυνεύει με περικοπές δαπανών εάν δεν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση.

Πάντως το προτεινόμενο δάνειο περιλαμβάνει 115 δισ. για την αμυντική βιομηχανία, 50 δισ. για δημοσιονομικές ανάγκες και 45 δισ. για αποπληρωμή προηγούμενου δανείου G7.