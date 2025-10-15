Politico: «Η ΕΕ πρέπει να είναι «έτοιμη» για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030» - Το προσχέδιο του Οδικού Χάρτη Ετοιμότητας για την Άμυνα - Real.gr

Τα κράτη‑μέλη της ΕΕ έχουν πέντε χρόνια για να προετοιμαστούν για πόλεμο, σύμφωνα με ένα στρατιωτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη, σύμφωνα με το Politico.

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια επαρκώς ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική στάση ώστε να αποθαρρύνει αξιόπιστα τους αντιπάλους της, καθώς και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», αναφέρει το προσχέδιο του σχεδίου, το οποίο θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας αργά την Τετάρτη πριν παρουσιαστεί στην Ολομέλεια των Επιτρόπων την Πέμπτη. Την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί προς συζήτηση στους ηγέτες της ΕΕ.

Ο Οδικός Χάρτης Ετοιμότητας Άμυνας 2030 αποτελεί ένδειξη του αυξανόμενου ρόλου της ΕΕ σε στρατιωτικά ζητήματα, ως αντίδραση στον πόλεμο της Ρωσίας υπό τον Πρόεδρο Πούτιν στην Ουκρανία και στη μη σταθερή δέσμευση των ΗΠΑ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια υπό τη διοίκηση Τραμπ.

«Μια ρωσία εξοπλισμένη και στρατικοποιημένη αποτελεί μια διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο προβλέψιμο μέλλον», αναφέρει το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύθηκε αρχικά από το Bloomberg.

Παρά το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ αυξάνουν γρήγορα τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς, μεγάλο μέρος αυτής της δαπάνης «παραμένει συντριπτικά εθνικό, οδηγώντας σε κατακερματισμό, αύξηση κόστους και έλλειψη διαλειτουργικότητας», αναφέρει το 16σέλιδο έγγραφο.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να αγοράζουν εξοπλισμό από κοινού και θέλει τουλάχιστον το 40 τοις εκατό των αμυντικών προμηθειών να γίνουν με κοινές συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2027 — από λιγότερο από το ένα πέμπτο σήμερα. Ο οδικός χάρτης θέτει επίσης στόχους ώστε τουλάχιστον το 55 % των αγορών όπλων να προέρχεται από εταιρείες της ΕΕ και της Ουκρανίας έως το 2028 και τουλάχιστον 60 % έως το 2030.

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Το έγγραφο αναλύει σημείο προς σημείο σειρά προτεραιοτήτων.

Ένας από τους κύριους στόχους είναι να καλυφθούν τα κενά δυνατοτήτων της ΕΕ σε εννέα τομείς: αεράμυνα και αντιπυραυλική άμυνα, υποστηρικτικά μέσα (enablers), στρατιωτική κινητικότητα, πυροβολικό, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοχώρος, πυραύλους και πυρομαχικά, drones και αντι‑drones, ξηράς μάχη και ναυτική δύναμη. Το σχέδιο αναφέρεται επίσης σε τομείς όπως η ετοιμότητα άμυνας και ο ρόλος της Ουκρανίας, η οποία θα οπλιστεί και θα υποστηριχθεί ώστε να καταστεί «ατσάλινος σκαντζόχοιρος», ικανός να αποθαρρύνει τη ρωσική επιθετικότητα.

Στο κείμενο περιλαμβάνονται χρονοδιαγράμματα για τρία βασικά έργα: την Eastern Flank Watch («Παρατήρηση Ανατολικής Πτέρυγας»), που θα ενσωματώσει συστήματα εδάφους με αεράμυνα και συστήματα αντι‑drones· την European Drone Wall («Ευρωπαϊκό Τείχος Drones») που προτάθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή για καλύτερη προστασία των ανατολικών χωρών· το European Air Shield για τη δημιουργία πολυεπίπεδης αεράμυνας· και ένα Defence Space Shield για την προστασία των διαστημικών περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εγκρίνουν αυτά τα τρία έργα μέχρι το τέλος του έτους.

Για να είναι έτοιμη η ΕΕ έως το 2030, σύμφωνα με το προσχέδιο, τα έργα σε όλες τις προτεραιότητες πρέπει να ξεκινήσουν στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Μέχρι το τέλος του 2028, τα έργα, οι συμβάσεις και η χρηματοδότηση πρέπει να είναι σε ισχύ για να αντιμετωπιστούν τα πιο επείγοντα κενά.

Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης να χαρτογραφήσει την ενίσχυση της βιομηχανικής ικανότητας που απαιτείται για την κάλυψη των κενών και να εντοπίσει κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στενωπούς κρίσιμων πρώτων υλών. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία παραδοσιακά αποφεύγει να μοιράζεται υπερβολικές πληροφορίες για την παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες με τις Βρυξέλλες.

Πού θα βρεθούν τα χρήματα

Το έγγραφο αναφέρει ότι η ΕΕ θα συμβάλει στη συγκέντρωση έως και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες άμυνας, περιλαμβάνοντας το πρόγραμμα δανείων‑όπλων SAFE των 150 δισ. ευρώ, το Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό Πρόγραμμα Άμυνας ύψους 1,5 δισ. ευρώ — το οποίο ακόμη βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και, μόλις υιοθετηθεί το 2027, τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τονίζεται ότι οι χώρες θα παραμείνουν υπεύθυνες, υπογραμμίζοντας ότι «τα κράτη‑μέλη είναι και θα παραμείνουν κυρίαρχα για την εθνική τους άμυνα». Παρά αυτή τη σχολαστική διατύπωση, ορισμένα κράτη-μέλη αντιδρούν στον ρόλο της ΕΕ στην άμυνα — τομέα που παραδοσιακά ανήκε στην εθνική ευθύνη.

«Ο υπέρτατος στόχος πρέπει να είναι να προετοιμάσουμε τις συνθήκες ώστε τα Κράτη‑μέλη να μπορούν να εκπληρώσουν τους εθνικούς και διεθνείς στόχους δυνατοτήτων τους», δήλωσε η Γερμανία στην επίσημη συμβολή της στον Οδικό Χάρτη Ετοιμότητας 2030.

Η συμβολή της Σουηδίας, που κυκλοφόρησε μεταξύ διπλωματών, τόνισε ότι «οι δείκτες πρέπει να είναι αποδοτικοί και να επικεντρώνονται στη μέτρηση απτών αποτελεσμάτων», αντί να απαιτείται το πόσο χρησιμοποιούν τα κράτη συγκεκριμένα εργαλεία όπως η κοινή προμήθεια.

Το στρατιωτικό σχέδιο, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία από το καλοκαίρι, δίνει έμφαση να αντιμετωπιστούν ανησυχίες από όλο το μπλοκ, όχι μόνο από τις χώρες που αισθάνονται πιο απειλημένες από τη Ρωσία. Σε μια αναφορά στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αναφέρει ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να είναι τυφλή στις απειλές που έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου», αναφέροντας τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Το προσχέδιο επιμένει επίσης ότι η ΕΕ θα συντονιστεί στενά με το ΝΑΤΟ. Η συμμαχία και ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις ανησυχούν για το ενδεχόμενο η Επιτροπή να δημιουργήσει έναν παράλληλο αμυντικό μηχανισμό που θα δυσχεράνει τα πολεμικά σχέδια αντί να ενσωματωθεί ομαλά με το ΝΑΤΟ.

Ο στόχος είναι να γίνει η ΕΕ πιο ανεξάρτητη σε έναν πολύ πιο επικίνδυνο κόσμο.

«Τα αυταρχικά κράτη επιδιώκουν όλο και περισσότερο να παρεμβαίνουν στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας», αναφέρει το προσχέδιο. «Οι παραδοσιακοί σύμμαχοι και εταίροι στρέφουν επίσης την εστίασή τους σε άλλες περιοχές του κόσμου … Η αμυντική στάση και οι δυνατότητες της Ευρώπης πρέπει να είναι έτοιμες για τις μάχες του αύριο.»