Politico: Μερτς συγκαλεί μέσω βιντεοκλήσης έκτακτη σύνοδο με Ευρωπαίους, Τραμπ και Ζελένσκι - Real.gr

Έκτακτη σύνοδο κορυφής μέσω βιντεοκλήσης συγκαλεί ο Φρίντριχ Μερτς με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Politico.

Το Bloomberg, από την πλευρά του αναφέρει ότι στη συζήτηση θα συμμετάσχει και Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν παράνομα το 2014, ως προϋπόθεση για την κατάργηση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη λύση.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του δεν θα παραχωρήσει έδαφος για να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Την Παρασκευή η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα αποτελεί ένα ρίσκο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του υποσχέθηκε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, αλλά οι προσπάθειές του αποτυγχάνουν επανειλημμένα.

Η πρόσκληση του Πούτιν στο έδαφος των ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία θα αυξήσει μόνο τα διακύβευμα για τον Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία που, όπως είπε, θα οδηγήσει τις δύο χώρες σε «κάποια ανταλλαγή εδαφών».

Η εξαίρεση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις συνομιλίες ενδέχεται να πυροδοτήσει φόβους ότι ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο θα διαπραγματευτούν όρους που βασίζονται σε παραχωρήσεις που η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να κάνει. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει ότι «πλησιάζουμε πολύ» σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, έχει καταστήσει σαφές το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει εδάφη για να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την υποστήριξή τους στην κυριαρχία της Ουκρανίας.