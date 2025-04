Politico: Ο Μασκ σύντομα θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ - Real.gr

Πληροφορίες θέλουν τον Ίλον Μασκ να αποχωρεί σύντομα από τον κυβερνητικό ρόλο, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Politico.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως τονίζεται, είναι ευχαριστημένος με τον Μασκ και την πρωτοβουλία του για τη δημιουργία του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), σύμφωνα με τρεις πηγές, ωστόσο και οι δύο άνδρες αποφάσισαν τις τελευταίες ημέρες ότι έχει έρθει η ώρα ο Ίλον Μασκ να επιστρέψει στις επιχειρήσεις του και να αναλάβει έναν υποστηρικτικό ρόλο.

Eπιπλέον, αναφέρεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκμυστηρευτεί σε πρόσωπα από τον στενό του κύκλο -ανάμεσα σε αυτά και μέλη του υπουργικού συμβουλίου του- ότι ο Έλον Μασκ θα αποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες από τον τρέχοντα ρόλο του στην κυβέρνηση, σημείωναν πηγές στο Politico.

EXCLUSIVE: Trump has told his inner circle, including members of his Cabinet, that Elon Musk will soon be stepping back from his current role as governing partner, ubiquitous cheerleader and Washington hatchet man.

