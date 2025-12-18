Politico: «Όχι» πετρελαϊκών σε Τραμπ για επιστροφή στη Βενεζουέλα και μετά Μαδούρο - NYT: Συνοδεία ΠΝ του Καράκας στα τάνκερ - Real.gr

Κατηγορηματικά «όχι» απάντησαν οι πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ, στο ερώτημα της κυβέρνησης Τραμπ αν ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα μόλις φύγει ο Νικολάς Μαδούρο, αναφέρει το Politico, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του ζητήματος.

Όπως αναφέρει το Politico, η προσέγγιση της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς τον ενεργειακό κλάδο, που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει γνωστή, αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι ότι ο Λευκός Οίκος ονειρεύεται ένα μέλλον της Βενεζουέλας μετά τον Μαδούρο και ταυτόχρονα δείχνει πώς οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου τόσο βοηθούν όσο και δυσκολεύουν την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι αγορές, με τιμές που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, δίνουν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ασυνήθιστα ελεύθερο πεδίο δράσης για να εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο μέλος του OPEC της Νότιας Αμερικής, όπως και όταν οι αγορές δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές και ισραηλινές πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ιράν τον Ιούνιο.

Ωστόσο, αυτές οι τιμές είναι επίσης πολύ χαμηλές για να προσελκύσουν τις εταιρείες να αναλάβουν το ρίσκο να επενδύσουν τεράστια ποσά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας, τις οποίες ο πρώην ισχυρός άνδρας Ούγκο Τσάβες κατάσχεσε πριν από δεκαετίες, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου και αναλυτές.

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου κινήθηκε περίπου στα 56 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2021. Αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ έχει περιορισμένους λόγους να ανησυχεί ότι μια επίθεση στη Βενεζουέλα θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των τιμών της βενζίνης – αλλά σημαίνει επίσης ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες έχουν καλύτερες επενδυτικές επιλογές αλλού.

«Έχει ξεκινήσει μια προσέγγιση με τον κλάδο σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης στη Βενεζουέλα», δήλωσε στο Politico μια πηγή με γνώση των συζητήσεων. «Αλλά, ειλικρινά, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κλάδο, λόγω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου και των πιο ελκυστικών πεδίων σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η διοίκηση μόλις πρόσφατα άρχισε να προσεγγίζει τον κλάδο, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης αυτής.

«Δεν είναι τόσο εύκολο να πείσεις τις εταιρείες να διακινδυνεύσουν κεφάλαια σε ένα αβέβαιο πολιτικό περιβάλλον», δήλωσε μία από τις πηγές.

Η αμερικανική πρωτοβουλία, υπό την ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έχει λάβει επίσης τη συνδρομή του Έβαναν Ρομέρο, πρώην στελέχους της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, Petróleos de Venezuela, ο οποίος πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στο Χιούστον, σύμφωνα με πηγή του κλάδου. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Ρομέρο λειτουργούσε ως σύνδεσμος στις συζητήσεις για τις κυρώσεις που οργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη, μέσω κοινωνικών δικτύων, την επιβολή αποκλεισμού σε πλοία που αναχωρούν από τη Βενεζουέλα μεταφέροντας πετρέλαιο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα επιτρέψουν σε ένα εχθρικό καθεστώς να πάρει το πετρέλαιό μας, τη γη μας ή οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά μας στοιχεία, τα οποία πρέπει να επιστραφούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ΑΜΕΣΑ».

Οι Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International και Baker Hughes δραστηριοποιούνταν όλες στη Βενεζουέλα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Τσάβες προσπάθησε να τις αναγκάσει να παραχωρήσουν το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών των έργων τους στην Petróleos de Venezuela. Η Βενεζουέλα κατάσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών που αντιστάθηκαν.

New York Times: Πολεμικά πλοία της Βενεζουέλας άρχισαν να συνοδεύουν τάνκερ μετά την απειλή αποκλεισμού από τον Τραμπ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διέταξε το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας να συνοδεύει πλοία που μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα κατά την έξοδό τους από τα λιμάνια, κλιμακώνοντας τον κίνδυνο αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εντολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή «αποκλεισμού» με στόχο τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, αρκετά πλοία απέπλευσαν από τις ανατολικές ακτές της Βενεζουέλας με ναυτική συνοδεία από το βράδυ της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος. Τα πλοία αναχώρησαν λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να επιβάλει αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις και συναλλάσσονται με τη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τον αποκλεισμό της Βενεζουέλας, εφόσον, όπως ανέφερε, δεν έχει δικαίωμα να διέρχεται από το σημείο.

Τα πλοία, που μετέφεραν πετρελαϊκό κοκ και άλλα προϊόντα που συνδέονται με το πετρέλαιο, απέπλευσαν από το λιμάνι Χοσέ με προορισμό αγορές της Ασίας, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Όπως ανέφεραν, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επέβαλε τη στρατιωτική συνοδεία ως απάντηση στις απειλές του Τραμπ.

Τα πλοία που ταξίδευαν με ναυτική συνοδεία δεν εμφανίζονταν στον τρέχοντα κατάλογο των πλοίων που έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, γεγονός που καθιστά ασαφές εάν θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο του αποκλεισμού που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι εστιάζει σε δεξαμενόπλοια που έχουν παραβιάσει τις αμερικανικές εμπορικές κυρώσεις.

Ένα από τα τρία πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος, Αμερικανός αξιωματούχος, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είναι ενήμερη για τις ναυτικές συνοδείες και εξετάζει διάφορα ενδεχόμενα αντίδρασης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, γνωστή ως PDVSA, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι τα πλοία που συνδέονται με τις δραστηριότητές της συνεχίζουν να πλέουν «με πλήρη ασφάλεια, τεχνική υποστήριξη και επιχειρησιακές εγγυήσεις, στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματός τους στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει το βράδυ της Τρίτης ότι επιβάλλει «ολικό και πλήρη αποκλεισμό» σε δεξαμενόπλοια προς και από τη Βενεζουέλα που έχουν παραβιάσει τις αμερικανικές εμπορικές κυρώσεις. Περίπου το 40% των δεξαμενόπλοιων που έχουν μεταφέρει αργό της Βενεζουέλας τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με τον Σαμίρ Μαντάνι, συνιδρυτή της TankerTrackers.com.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου κατέσχεσαν την περασμένη εβδομάδα δεξαμενόπλοιο που τελούσε υπό κυρώσεις και κατευθυνόταν προς την Ασία, μεταφέροντας σχεδόν δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού, μια σημαντική κλιμάκωση στην αντιπαράθεση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει κατ’ ιδίαν τις τελευταίες ημέρες ότι ενδέχεται να κατασχεθούν και άλλα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Νικολάς Μαδούρο αντέδρασε με οργή στην κατάσχεση και δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις εξαγωγές πετρελαίου «με κάθε κόστος».