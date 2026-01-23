Corriere della Sera: Πρόταση στον Ζελένσκι να δώσει το Ντονμπάς για 800 δισ. δολάρια - Real.gr

Πόρους 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές επιχειρούν να προσελκύσουν ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία αποκαλύπτεται σε έγγραφο που εξασφάλισε το Politico.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Corriere della Sera, αυτό είναι το αντίτιμο που προσφέρεται στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να παραδώσει το Ντονμπάς.

Στο έγγραφο 18 σελίδων, το οποίο είδε το Politico περιγράφεται ένα δεκαετές σχέδιο για την ανάκαμψη και την ευημερία της Ουκρανίας, προβλέποντας σε μία ταχεία πορεία για την ένταξη στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο στις πρωτεύουσες της Ε.Ε. πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) όπου και συζητήθηκε το έγγραφο, με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου.

Παρόλο που οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον ετοιμάζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προωθούν την Ουκρανία τόσο ως μελλοντικό μέλος της Ε.Ε. όσο και ως επενδυτικό προορισμό, η συγκεκριμένη στρατηγική εξαρτάται από το τέλος του πολέμου και την κατάπαυση του πυρός, κάτι που παραμένει αβέβαιο, αφήνοντας το σχέδιο ευημερίας μετέωρο για όσο συνεχίζονται οι μάχες. Με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μία τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ που αναμένεται να διαρκέσει δύο μέρες έχει ξεκινήσει στο Αμπού Ντάμπι, καθώς η σύγκρουση πλησιάζει την τέταρτη επέτειό της.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται μέχρι το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του σχεδίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη BlackRock, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχέδιο ανασυγκρότησης σε εθελοντική βάση, το σχέδιο ευημερίας θα είναι δύσκολο να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, είστε υπεύθυνοι έναντι των πελατών σας, των συνταξιούχων σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μία ζώνη πολέμου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock,Φίλιπ Χίλντεμπραντ, την Τετάρτη σε συνέντευξη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Νομίζω ότι πρέπει να γίνει σταδιακά και αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο», προσέθεσε.

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας. Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ήδη σε ισχύ και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης, αντ’ αυτού, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια προς μία ανεξάρτητη βιώσιμη ευημερία.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιάζει την Ουάσιγκτον κυρίως ως δωρητή, το έγγραφο τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και εγγυητή αξιοπιστίας για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Το έγγραφο προβλέπει ακόμα την άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνώμων επί του πεδίου και υπογραμμίζει τον ρόλο της Αμερικής για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο κατά τα επόμενα 10 χρόνια, η Ε.Ε., οι ΗΠΑ και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια.

Η Κομισιόν σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και επενδυτικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2028. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση των ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφεραν συγκεκριμένο ποσό.

Αν και ο Τραμπ μείωσε τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδειξε προθυμία να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσιγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, είναι απίθανο να σημειωθεί άνθηση των επιχειρήσεων πριν υπάρξει τερματιστεί ο πόλεμος.

«Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο σε μεγάλη κλίμακα, όσο συνεχίζουν να πετούν drones και πύραυλοι», δήλωσε ο Χίλντεμπραντ της BlackRock.