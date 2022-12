Politico: Βουλευτές πηγαίνουν σε νυχτερινά κέντρα και οίκους ανοχής και τα περνάνε στα... κοινοβουλευτικά έξοδα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας βουλευτής των Τόρις και πρώην υπουργός συνήθιζε να παρατείνει τη διασκέδαση όταν τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας επέστρεφαν στην πατρίδα, αναζητώντας «ντόπιες γυναίκες» για περιπέτειες, όπως είπαν δύο πρώην συνάδελφοί του. «Έδειχνε ενδιαφέρον για όμορφα νεαρά κορίτσια», είπε ένας από αυτούς.

Παράλληλα, ένας άλλος βουλευτής, ανώτερο στέλεχος του Εργατικού Κόμματος έδειχνε συμπάθεια για «νεαρές Ρωσίδες» κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό, σύμφωνα με ξένο διπλωμάτη.

Μάλιστα, ορισμένοι βουλευτές, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ζητούσαν από ξένες κυβερνήσεις ένα πλήρες ταξίδι στο εξωτερικό με πληρωμένα έξοδα, είπαν οι ίδιοι τοπικοί αξιωματούχοι, και μάλιστα περιγράφονται να έχουν απαιτήσεις για ακριβά γεύματα συνοδευόμενα από σαμπάνια.

Οι σχέσεις των βουλευτών με τα βρετανικά υπερπόντια εδάφη αναφέρθηκαν επανειλημμένα, με τοπικούς αξιωματούχους να λένε στο Politico ότι ορισμένοι βουλευτές είχαν λάβει μέρος σε πάρτι που διοργάνωναν διπλωματικοί αντιπρόσωποι, στα οποία «προμηθεύονταν» νεαρούς άνδρες και γυναίκες με σκοπό να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές δραστηριότητες.

A number of British MPs have been using parliamentary trips abroad as an opportunity for the covert use of sex workers and for raucous, excessive drinking, according to officials who spoke to POLITICO. https://t.co/sijsYYTojk