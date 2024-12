Politico: Ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ήδη εδώ, στην Ουκρανία

Στον ουρανό πάνω από το πεδίο της μάχης, ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed μπορεί να αναχαιτιστεί από ένα αμερικανικό σύστημα αεράμυνας, ενώ στο έδαφος, γερμανικής κατασκευής βλήματα διασταυρώνονται με βορειοκορεατικά.

Αυτό που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 ως ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός χερσαίος πόλεμος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα ανταγωνίζεται για τον τίτλο της πιο παγκόσμιας σύγκρουσης από τον Ψυχρό Πόλεμο, με δεκάδες χώρες να εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα. Πλέον, πολύ δύσκολα κάποιος θα χαρακτήριζε τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ως μια «περιφερειακή σύγκρουση».

Αυτή η πτυχή της σύγκρουσης θα μπορούσε τελικά να σφραγίσει τη μοίρα της Ουκρανίας, καθώς κινδυνεύει να χάσει τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της με την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ, από τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ρωσία προσελκύει αυξανόμενη υποστήριξη από άλλους αντίπαλους της Ουάσιγκτον, κυρίως τη Βόρεια Κορέα.

Πόλεμος δι’ αντιπροσώπων

Όταν η Μόσχα εξαπέλυσε την επίθεσή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κρεμλίνο και οι προπαγανδιστές της τη δικαιολόγησαν ως απαραίτητη και αμυντική κίνηση κατά του ΝΑΤΟ.

Οι απόψεις διίστανται σχετικά με το εάν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σκόπευε πραγματικά να αντιμετωπίσει τη λεγόμενη συλλογική Δύση. Αλλά υπάρχει μια ευρεία συναίνεση ότι περίμενε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε σε λίγες μέρες και ότι η Δύση θα απαντήσει με την καταδίκη -αλλά κυρίως- την σιωπηρή αποδοχή της αρπαγής των Ουκρανικών εδαφών, όπως έγινε στη Μολδαβία και τη Γεωργία.

Οι Ουκρανοί πολέμησαν με νύχια και με δόντια και τα στρατεύματα του Πούτιν, τραβώντας την προσοχή της Δύσης.

Η Ευρώπη ανησυχούσε ότι η δική της ασφάλεια κινδύνευε. Οι ΗΠΑ είχαν μια εικόνα που έπρεπε να διατηρήσουν ως υποστηρικτές της δημοκρατίας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Μέσα σε λίγες μέρες, τα δυτικά όπλα και οι μυστικές υπηρεσίες ξεχύθηκαν, βοηθώντας τους Ουκρανούς να σταματήσουν τη ρωσική προέλαση και διεθνοποιώντας τη σύγκρουση.

Με την πάροδο του χρόνου, καθώς τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία βρέθηκαν να ταλαιπωρούνται από την έλλειψη πυρομαχικών και στρατιωτών, η διεθνής διάσταση έχει γίνει πιο ορατή και πιο σημαντική.

Σήμερα, και οι δύο χώρες βασίζονται σε εξωτερική βοήθεια: Η Ουκρανία, για να συνεχίσει να στέκεται, η Ρωσία, να διατηρήσει την κυριαρχία της στον ουρανό και στο έδαφος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιπτώσεις του πολέμου στον ίδιο της τον πληθυσμό.

Καθώς έχουν πιέσει στον κόσμο για περισσότερους πόρους, και οι δύο πλευρές έχουν κάνει μεγάλες, ιδεολογικές αξιώσεις. Η Ουκρανία λέει ότι αγωνίζεται για «δημοκρατία». Η Ρωσία λέει ότι σταυροφορεί ενάντια σε αυτό που αποκαλεί αμερικανική ηγεμονία και «τη συλλογική Δύση».

World War III is already underway. In Ukraine.https://t.co/NeVGx8P6BX