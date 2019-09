Politico: Το επιτελείο Τραμπ ερευνά τις δραστηριότητες Μπάιντεν στην Ουκρανία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, POLITICO

Δημοσίως, ο εσωτερικός κύκλος των ανθρώπων που περιβάλλει τον Αμερικανό πρόεδρο χαρακτηρίζει την έναρξη της έρευνας για την παραπομπή, ως μία εξέλιξη πολιτικού εντυπωσιασμού από τους Δημοκρατικούς.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, τόσο οι πολιτικοί του σύμμαχοι στον Λευκό Οίκο, όσο και οι βοηθοί του, θεωρούν την πολιτική δυναμική της παραπομπής ως μία σοβαρή απειλή κατά της νομοθετικής ατζέντας που προωθεί ο πρόεδρος Τραμπ, κατά της διαπραγματευτικής δυναμικής που έχει ο ίδιος απέναντι στους ξένους ηγέτες, αλλά και κατά της προσωπικής συγκέντρωσης (προσοχής) του, σε συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικού ενδιαφέροντος για τον ίδιο και την προεδρία του.

Η πολιτική αναταραχή που έχει προκληθεί στην Ουάσινγκτον από την στιγμή της δημοσιοποίησης του τρόπου με τον οποίο έγινε η επίμαχη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου (σήμερα αναμένεται η δημοσιοποίηση ενός λεπτομερούς αντιγράφου από τον Λευκό Οίκο) εκτιμάται ότι θα αντιπαραβάλλει τις δύο παραπάνω απόψεις, στην διάρκεια τουλάχιστον των επόμενων εβδομάδων.

The White House is preparing to release to Congress the Ukraine whistleblower complaint and the Inspector General report by the end of the week https://t.co/7AO2BVkNH7