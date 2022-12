Politico: Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για κυβερνοπόλεμο με τη Ρωσία

Ειδικότερα, αξιωματούχοι κυβερνοασφάλειας και τεχνικοί εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της Εσθονίας προκειμένου να απαντήσουν, βάσει σεναρίου, σε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον συγκεκριμένου εδάφους. Στην άσκηση συμμετείχαν εξ αποστάσεως από τις χώρες τους σχεδόν 1.000 επαγγελματίες του κυβερνοχώρου, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδωσε κατεπείγοντα χαρακτήρα στην ετήσια άσκηση που πραγματοποιεί το ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 κρατών – μελών, συμμάχων και οργανισμών οι οποίοι συνεργάζονται για να ανταποκριθούν σε προσομοιώσεις κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, όπως δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και πλοία.

