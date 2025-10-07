Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Τελευταία ευκαιρία Λεκορνί για κυβέρνηση - Προ των ευθυνών του ο Μακρόν - Real.gr

Αποδέχτηκε το αίτημα Μακρόν να παραμείνει πρωθυπουργός και εντός 48 ωρών να διαπραγματευτεί με τα κόμματα για τη σύνθεση της κυβέρνησης και τη «σταθερότητα» της χώρας.

O Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έδωσε διορία 48 ωρών (μέχρι το βράδυ της Τετάρτης) στον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να δοκιμάσει μια τελευταία φορά να διαπραγματευτεί με τα κόμματα για τη σύνθεση της κυβέρνησης και τη «σταθερότητα» της χώρας.

«Έχω αποδεχτεί το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας για διεξαγωγή ύστατων συζητήσεων με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης για το αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα», έγραψε στο Χ ο κ. Λεκορνί.

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays. Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Ο Μακρόν διεμήνυσε μέσω του περιβάλλοντός του ότι «θα αναλάβει τις ευθύνες του σε περίπτωση αποτυχίας» των διαπραγματεύσεων του Λεκορνί.

Εν τω μεταξύ, το μήλο της έριδος, ο Μπρουνό Λε Μερ, δήλωσε οτι δεν θέλει πλέον να συμμετέχει στην κυβέρνηση, ανοίγοντας το δρόμο για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις των Ρεπουμπλικάνων, το δεξιό κόμμα που προκάλεσε την παραίτηση Λεκορνί.

To κόμμα της Λε Πεν δήλωσε πως ό,τι κι αν γίνει θα καταθέσει πρόταση μομφής.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του και της νεοσυσταθείσας κυβέρνησής του, αφού τόσο οι σύμμαχοι όσο και οι εχθροί απείλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση.