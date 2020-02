Πολιτική κρίση πυροδοτεί η εκλογή πρωθυπουργού με τις ψήφους της ακροδεξιάς στη Θουριγγία - Τι αναφέρει ο γερμανικός Τύπος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μεθαύριο Σάββατο, έπειτα από απαίτηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), θα συγκληθεί στην Καγκελαρία η κυβερνητική επιτροπή, με τις ηγεσίες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης. Το μέλλον του «μεγάλου» συνασπισμού τέθηκε ήδη εν αμφιβόλω από τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σολτς (SPD), ο οποίος προειδοποίησε ότι οι εξελίξεις στη Θουριγγία θα έχουν συνέπειες σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η Άγγελα Μέρκελ, η οποία ταξίδευε χθες για την Νότια Αφρική, δεν θέλησε να μιλήσει για το θέμα κατά την πτήση για την Πρετόρια. Θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι θα υποχρεωθεί σύντομα να τοποθετηθεί.

Protests were sparked across Germany yesterday after the far-right AfD emerged as kingmakers in Thuringia state elections.

The newly-elected state premier dismissed the idea of a coalition with the AfD but critics still accused the @CDU and @FDP of courting "fascists." pic.twitter.com/bIL0Tgcilm