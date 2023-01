Πολιτική κρίση στο Περού: Πρώτος θάνατος στη Λίμα, τουλάχιστον 48 οι νεκροί στις ταραχές - Βίντεο

Με την ατμόσφαιρα αποπνικτική εξαιτίας των δακρυγόνων, το κέντρο της Λίμας μετατράπηκε για ακόμη μια φορά σε θέατρο συγκρούσεων των δυνάμεων της τάξης και των διαδηλωτών που κατά τα επίσημα δεδομένα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 47 πολίτες κι έναν αστυνομικό, που κάηκε ζωντανός.

Τα επεισόδια γύρω από το Κογκρέσο ξέσπασαν την επομένη της άρνησης των κοινοβουλευτικών να δώσουν πράσινο φως στην περαιτέρω επίσπευση των εκλογών, στη διεξαγωγή τους μέσα στο 2023.

«Θέλουμε αξιοπρέπεια, Ντίνα παραιτήσου τώρα», φώναζαν οι διαδηλωτές απευθυνόμενοι στην μεταβατική πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε, που οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις αξιώνουν να εγκαταλείψει την εξουσία.

Hundreds of anti-government protesters took to the streets of Peru's capital Lima, facing police in riot gear and tear gas during the worst wave of protests in at least two decades in the country pic.twitter.com/qnhFN5czHx