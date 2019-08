Πολιτική κρίση στο Πουέρτο Ρίκο: Η υπουργός Δικαιοσύνης, τρίτη κυβερνήτης σε μια εβδομάδα

Οι πολίτες του Πουέρτο Ρίκο εξανέστησαν και ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις όταν πριν τρεις εβδομάδες διέρευσαν τα μηνύματα από την κλειστή ομάδα επικοινωνίας του Ροσεγιό με μέλη της κυβέρνησής του. Τα μηνύματα αποκάλυπταν ένα σεξιστικό, ομοφοβικό περιεχόμενο, αλλά και τις ενορχηστρώσεις πιθανών οικονομικών σκανδάλων. Έπειτα από 12 ημέρες συνεχόμενων διαδηλώσεων, ο Ροσεγιό παραιτήθηκε, ανοίγοντας τον κύκλο των πολιτικών κλυδωνισμών.

Puerto Rico swears in third governor in a week

Wanda Vazquez is sworn in as governor of Puerto Rico.