Πολλαπλές εκρήξεις στο Ντονέτσκ - Μόσχα: 40.000 πρόσφυγες έφτασαν από την Ουκρανία

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο της ελεγχόμενης από αυτονομιστές πόλης Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με αυτήκοο μάρτυρα του Reuters.

Δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε τις εκρήξεις. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εγκαταλείπουν την ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο ασκών χρέη υπουργού Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Αλεξάντερ Τσουπριγιάν δήλωσε ότι 40.000 πρόσφυγες έχουν φθάσει στην περιοχή Ροστόφ στης νότιας Ρωσίας και φιλοξενούνται σε 92 προσωρινά καταφύγια.

Κρότοι εκρήξεων οβίδων του πυροβολικού ακούγονταν τις πρώτες πρωινές ώρες σε κεντρικούς, βόρειους και δυτικούς τομείς του Ντονέτσκ, της μεγαλύτερης πόλης της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, διαπίστωσε ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS επιτόπου.Σύμφωνα με το πρακτορείο, χρησιμοποιούνται βαριά πυροβόλα εναντίον της πόλης και η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, οι αρχές των φιλορώσων αυτονομιστών έκαναν λόγο για πυρά ολμοβόλων του ουκρανικού στρατού εναντίον αρκετών κοινοτήτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ.

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να εκτιμά ότι η Ρωσία μπορεί να εξαπολύσει επίθεση εναντίον της Ουκρανίας ανά πάσα στιγμή.

Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Τζεν Ψάκι, ο Τζο Μπάιντεν θα συγκαλέσει σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν συνεχίζει να παρακολουθεί την εξελισσόμενη κατάσταση στην Ουκρανία και να ενημερώνεται συνεχώς για τα γεγονότα στο πεδίο από την ομάδα εθνικής ασφάλειας».

«Η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει επίθεση κατά της Ουκρανίας ανά πάσα στιγμή».

Η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία πήρε τροπή προς το χειρότερο αυτή την εβδομάδα. Οι αρχές στις αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ έκαναν λόγο για τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς του ουκρανικού πυροβολικού εδώ και μήνες και για μεγάλες ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Οι φιλορώσοι ηγέτες των δύο περιοχών, αντίστοιχα ο Λέονιντ Πάσετσνικ και ο Ντένις Πουσίλιν, έκαναν γνωστό πως αρχίζουν να μεταφέρουν τους αμάχους στο έδαφος της Ρωσίας, εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Χθες Σάββατο, και οι δύο ανακοίνωσαν πως κηρύσσουν «γενική κινητοποίηση», καλώντας όλους όσοι μπορούν να φέρουν όπλα να παρουσιαστούν σε στρατολογικά γραφεία.

Σχεδόν 2.000 παραβιάσεις της εκεχειρίας καταγράφηκαν το Σάββατο στην ανατολική Ουκρανία από τους παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια διπλωματική πηγή.

Οι αρχές του Ντονέτσκ υποστηρίζουν ότι συνέλαβαν έναν "Ουκρανό πράκτορα"

Οι αρχές της αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ ανακοίνωσαν το βράδυ ότι συνέλαβαν έναν «Ουκρανό πράκτορα» που εμπλέκεται στην ανατίναξη ενός αυτοκινήτου που ανήκει στον αυτονομιστή ηγέτη Ντένις Σίνενκοφ, τον επικεφαλής της Λαϊκής Πολιτοφυλακής, μετέδωσε το πρακτορείο Tass, επικαλούμενο το τηλεοπτικό κανάλι Channel One.

Ο συλληφθείς ονομάζεται Άντον Μάτσανιουκ και φέρεται να ομολόγησε ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις οχημάτων που ανήκουν στους κορυφαίους αξιωματούχους της περιοχής αυτής και τα ταξίδια τους στη Ρωσία. Ο Μάτσανιουκ είπε επίσης ότι το Κίεβο παρέδωσε όπλα και εκρηκτικά στο Ντονμπάς με οχήματα τα οποία δεν θα περνούσαν από εξονυχιστικό έλεγχο στα σύνορα.

Ο κρατούμενος φέρεται ότι είχε υπηρετήσει στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Ντονέτσκ και έτσι γνώριζε τη δουλειά της. Επιπλέον, πάντα σύμφωνα με το κανάλι, οργάνωσε έναν «πυρήνα εν υπνώσει», στρατολογώντας άτομα για να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις και σαμποτάζ «όταν χρειαστεί». Το Κίεβο σχεδίαζε να πλήξει το Ντονέτσκ με όλη τη στρατιωτική ισχύ του, εξαπολύοντας μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον κρίσιμων υποδομών, όπως σε γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, κυβερνητικά γραφεία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στον Μακρόν ότι δεν προτίθεται να "απαντήσει" στις προκλήσεις της Ρωσίας στο Ντονμπάς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες το βράδυ στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι «δεν θα απαντήσει» στις προκλήσεις της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία και ότι παραμένει έτοιμος για «διάλογο» με τη Μόσχα.

«Εξέφρασε τη βούλησή του να μην απαντήσει στις προκλήσεις κατά μήκος της γραμμής επαφής» ανέφερε το Ελιζέ, κάνοντας λόγο για «τις τελευταίες προσπάθειες» προκειμένου «να αποφευχθεί μια μείζονα σύρραξη στην Ουκρανία».

Ukrainian President Zelenskiy says he had an “urgent” phone conversation with French President Macron to discuss immediate de-escalation in eastern Ukraine. | @Reutershttps://t.co/U7fkMlr3Bf — Inquirer (@inquirerdotnet) February 20, 2022

Ο Μακρόν θα έχει το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ΕΕ καταδικάζει τη χρήση βαρέος οπλισμού και τον βομβαρδισμό αδιακρίτως περιοχών όπου ζουν άμαχοι στην ανατολική Ουκρανία

Η ΕΕ καταδικάζει τη χρήση βαρέος οπλισμού και τον βομβαρδισμό αδιακρίτως περιοχών όπου ζουν άμαχοι στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν σαφή παραβίαση των συμφωνιών του Μινσκ, και καλεί τη Ρωσία να αποκλιμακώσει την ένταση.

«Η μαζική συγκέντρωση δυνάμεων από τη Ρωσία μέσα και γύρω από την Ουκρανία παραμένει πολύ ανησυχητική. Η ΕΕ προτρέπει τη Ρωσία να αποκλιμακώσει με μια ουσιαστική απόσυρση δυνάμεων από τα σύνορα της Ουκρανίας», τονίζει με δήλωσή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Αυτή η κλιμάκωση επιδεινώνεται τώρα από την αύξηση των παραβιάσεων της εκεχειρίας κατά μήκος της γραμμής επαφής στην ανατολική Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες. Η ΕΕ καταδικάζει τη χρήση βαρέος οπλισμού και τον βομβαρδισμό αδιακρίτως περιοχών όπου ζουν άμαχοι, που συνιστούν σαφή παραβίαση των συμφωνιών του Μινσκ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Επικροτούμε τη στάση της Ουκρανίας για αυτοσυγκράτηση ενόψει των συνεχιζόμενων προκλήσεων και των προσπαθειών για αποσταθεροποίηση. Υποστηρίζουμε την πρόταση του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΑΣΕ για σύγκληση έκτακτης συνόδου της Τριμερούς Ομάδας Επαφής (ΤΟΕ) προκειμένου να εκτονωθούν οι τρέχουσες εντάσεις και καλούμε όλους τους συμμετέχοντες στην ΤΟΕ να συμμετάσχουν σε αυτή την τόσο αναγκαία προσπάθεια για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης με διπλωματικά μέσα», αναφέρει στην τοποθέτησή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Επισημαίνει ακόμη ότι «η ΕΕ ανησυχεί εξαιρετικά ότι στημένα γεγονότα, όπως αυτά που σημειώθηκαν πρόσφατα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση», και ότι «η ΕΕ είναι μάρτυρας εντατικοποίησης των προσπαθειών χειραγώγησης πληροφοριών για την υποστήριξη τέτοιων στόχων». Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ εκφράζει την υποστήριξή της στην Ειδική Αποστολή Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ, οι παρατηρητές της οποίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. «Πρέπει να επιτραπεί σε αυτήν την αποστολή να εκτελέσει πλήρως την εντολή της χωρίς περιορισμούς στις δραστηριότητές της με ελεύθερη κυκλοφορία προς όφελος της ασφάλειας του λαού στην ανατολική Ουκρανία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η ΕΕ δεν βλέπει έδαφος για τους ισχυρισμούς που προέρχονται από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ για πιθανή ουκρανική επίθεση. Η ΕΕ προτρέπει τη Ρωσία να συμμετάσχει σε ουσιαστικό διάλογο, διπλωματία, να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση».

»Οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επίθεση από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας θα έχει τεράστιες συνέπειες και σοβαρό κόστος ως αντίδραση, συμπεριλαμβανομένων περιοριστικών μέτρων σε συντονισμό με τους εταίρους».

»Η ΕΕ επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της», καταλήγει η δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Tass