Πολωνία: Αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Ράντομ, ο κυβερνήτης του σκοτώθηκε - BINTEO - Real.gr

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.
Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.
🚨#BREAKING Watch horrifying footage as a F-16 fighter jet crashes bursting in flames training for a upcoming Air Show ⁰⁰📌#Sadków | #Poland⁰
Watch Horrifying footage has emerged showing the tragic crash of a Polish F-16 Tiger Demo jet during rehearsals for the Radom Air Show… pic.twitter.com/mdT3aY6Tjx
