Πολωνία: Αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Ράντομ, ο κυβερνήτης του σκοτώθηκε - BINTEO - Real.gr

21:45, 28/08/2025
Πολωνία: Αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Ράντομ, ο κυβερνήτης του σκοτώθηκε – BINTEO

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

