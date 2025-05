Πολωνία: Ακούμπησε σε κολώνα και αυτή έπεσε πάνω σε γυναίκα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα τρομακτικό ατύχημα το οποίο, ευτυχώς, δεν εξελίχθηκε σε θανατηφόρο σημειώθηκε στην Πολωνία.

Συγκεκριμένα, κολώνα έπεσε πάνω σε γυναίκα, όταν ένας άνδρας ακούμπησε πάνω της για να ξεκουραστεί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην πόλη Nowy Targ, ο άνδρας ακούμπησε με το χέρι του στην κολώνα χωρίς να υποψιάζεται τι θα συμβεί.

Στο επόμενο δευτερόλεπτο η κολώνα «ξεριζώθηκε» με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε μια ανυποψίαστη γυναίκα, η οποία, ωστόσο, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

😱In the Polish town of Nowy Targ, a man leaned against a streetlamp — which collapsed and nearly crushed a woman passing by

She miraculously survived. pic.twitter.com/hA3kxiZJOj

— NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2025