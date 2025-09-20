Σε συναγερμό ξανά η Πολωνία: Απογειώθηκαν αεροσκάφη λόγω ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία - Real.gr

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO, οι οποίες αργότερα ανακοίνωσαν τον τερματισμό της επιχείρησης.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε νωρίτερα η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Στις 06:40 (ώρα Ουκρανίας και Ελλάδος), είχε κηρυχτεί από την ουκρανική πολεμική αεροπορία συναγερμός για ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη τη χώρα.

Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Ελλάδος), οι πολωνικές και συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις τερμάτισαν την επιχείρηση, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας σταμάτησαν, ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Οι ενέργειες αυτές ήταν «προληπτικές και αποσκοπούσαν στη διασφάλιση του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», πρόσθεσε.

Εχθές το βράδυ, δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, όπως δήλωσαν οι Πολωνοί συνοριακοί φρουροί προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: “Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας”.

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια της τεταμένης κατάστασης των τελευταίων ημέρων. Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε χθες, Παρασκευή (19/9) πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αναχαιτίζοντας τα ρωσικά αεροσκάφη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (20/9), το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας με ανακοίνωσή του αρνήθηκε ότι πολεμικά αεροσκάφη της χώρας παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ χωρίς να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο κάποιου γειτονικού κράτους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 ολοκλήρωσαν μια προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς ένα αεροδρόμιο στην περιοχή του Καλίνινγκραντ. Η πτήση πραγματοποιήθηκε σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς για τον εναέριο χώρο και δεν παραβίασε τα σύνορα άλλων κρατών, όπως επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητο παρατηρητήριο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από τη συμφωνηθείσα αεροπορική διαδρομή και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Η διαδρομή πτήσης των αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε πάνω από ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων από το νησί Βάιντλου».

Ιταλικά μαχητικά F-35 που ανήκουν στην αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά αεροσκάφη. Και η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης, δήλωσε εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) σε δημοσιογράφους.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα.