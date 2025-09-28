Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ - Λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας» - Real.gr

Quantcast
07:03, 28/09/2025
Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, τουλάχιστον έως τις 07.00 ώρα Ελλάδας «εξαιτίας μη προγραμματισμένη στρατιωτικής δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους», όπως ανέφερε σήμερα ο εξειδικευμένος ιστότοπος για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιστράτευσαν αεροσκάφος για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

«Σχετικά με τη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο X.

 

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες προληπτικές και δήλωσε ότι έχουν στόχο τη διασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Σύμφωνα με δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, σε όλη τη χώρα είναι σε ισχύ συναγερμός για αεροπορική επιδρομή από τις 06.00 ώρα Ελλάδας.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters

