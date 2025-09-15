Η Πολωνία εξουδετέρωσε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις - Κρατούνται δύο Λευκορώσοι - Real.gr

Quantcast
23:45, 15/09/2025
Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας της Πολωνίας (SOP) εξουδετέρωσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που επιχειρούσε πάνω από ευαίσθητης σημασίας κυβερνητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Οδού Πάρκοβα και του Μεγάρου Μπελβέντερ.

Αυτό ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εν μέσω έντονων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Πολωνίας.

Δύο Λευκορώσοι πολίτες κρατούνται σε σχέση με το περιστατικό και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.

