Πολωνία: Κατηγορίες σε βάρος δύο Ρώσων πολιτών για κατασκοπεία για λογαριασμό της Μόσχας - Real.gr

Πολωνοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος δύο Ρώσων πολιτών για κατασκοπεία για λογαριασμό ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και σε έναν εξ αυτών για συνομωσία με στόχο την αποστολή δέματος με εκρηκτικά, όπως ανακοίνωσαν σήμερα εισαγγελείς.

Οι ευρωπαϊκές αρχές είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για δέματα με εκρηκτικά ύστερα από σειρά εκρήξεων σε αποθήκες ταχυμεταφορών στη Βρετανία, τη Γερμανία και κοντά στην πολωνική πρωτεύουσα Βαρσοβία τον Ιούλιο του 2024. Δυτικοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τη Ρωσία για αυτά τα περιστατικά. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες.

Ένας από τους Ρώσους, που κατονομάζεται ως Ιγκόρ Ρ. με βάση την πολωνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε συνομωσία για την αποστολή δέματος με εκρηκτικά μέσω κούριερ, κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε και Ουκρανός πολίτης νωρίτερα φέτος.

«Το πακέτο περιείχε εκρηκτικές συσκευές και υλικά με τη μορφή νιτρογλυκερίνης, καθώς και κρυμμένους ηλεκτρικούς πυροκροτητές στρατιωτικής βαθμίδας και συσκευές εκκίνησης», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Ιγκόρ Ρ. και η σύζυγός του Ιρίνα κατηγορήθηκαν επίσης ότι παρείχαν στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για ακτιβιστές της ρωσικής αντιπολίτευσης που διαμένουν στην Πολωνία καθώς και για μεμονωμένα πρόσωπα και θεσμούς που προσφέρουν βοήθεια στα πρόσωπα αυτά.