Πολωνία: Ακροδεξιός βουλευτής έσβησε με πυροσβεστήρα εβραϊκή λυχνία μέσα στο κοινοβούλιο - Βίντεο

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου απέκλεισε από τη συνεδρίαση τον βουλευτή Γκρέγκορζ Μπράουν του κόμματος «Συνομοσπονδία» με αφορμή αυτήν την «ρατσιστική, ξενοφοβική και αντισημιτική» ενέργεια.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ιδιωτικής τηλεόρασης TVN24 δείχνουν τον Μπράουν να παίρνει στα χέρια του τον πυροσβεστήρα και να κατευθύνεται στον προθάλαμο του κοινοβουλίου όπου βρισκόταν η μενορά. Αφού ενεργοποίησε τον πυροσβεστήρα, έσβησε τα κεριά της επτάφωτης λυχνίας, που αποτελεί σύμβολο του ιουδαϊσμού, προκαλώντας ένα λευκό νέφος και αναγκάζοντας τους φύλακες να απομακρύνουν όσους ήταν παρόντες. Στα πλάνα διακρίνονται κάποιοι άνθρωποι καλυμμένοι με μια λευκή σκόνη.

???? ?Poland's MP Grzegorz Braun with a fire extinguisher spoils the party of supporters of genocide and puts out parliament Hanukkah menorah pic.twitter.com/BERKPwzXED