Πολωνία: «Απέχουμε μακράν από μια συμφωνία» με την Ουκρανία

"Όπως είναι η κατάσταση των συζητήσεων δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι έχουμε μια ικανοποιητική λύση για την πολωνική πλευρά ή τους Πολωνούς αγρότες. Απέχουμε μακράν από μια τέτοια συμφωνία", δήλωσε ο Γιαν Γκάμπριετς αφότου ο Ουκρανός πρωθυπουργός μετεβη σε συνοριακό φυλάκιο ελπίζοντας μάταια να συναντήσει Πολωνούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έστειλε σήμερα τον πρωθυπουργό Ντένις Σμιχάλ στα σύνορα για να προσπαθήσει να βρει λύση στην κρίση μεταξύ των χωρών, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Πολωνούς αξιωματούχους.

"Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν υπάρχει ουκρανική πρόταση που να μας επιτρέπει να ελπίζουμε σε μια έξοδο από το αδιέξοδο στις εμπορικές σχέσεις", δήλωσε ο Γκάμπριετς.

"We don't want you here, come back!" — protesting #Poles continue the blockade of border crossings with Nazi #Ukraine. Even passenger buses are not allowed.#Polandpic.twitter.com/mFbUuZvVFP