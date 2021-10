Πολωνία: Διαδηλώσεις υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση για τον ένα χρόνο από την απαγόρευσή της

«Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στην άμβλωση, το θεμελιώδες δικαίωμα να αποφασίσουμε για εμάς και το μέλλον μας», ανέφερε στο Facebook η ένωση για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών Strajk Kobiet, που είχε αυτήν την πρωτοβουλία.

Στις 22 Οκτωβρίου 2020 το Συνταγματικό Δικαστήριο, με τη στήριξη της συντηρητικής, λαϊκιστικής κυβέρνησης, απαγόρευσε την άμβλωση σε περίπτωση σοβαρής δυσμορφίας του εμβρύου. Η διακοπή της κύησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση βιασμού ή αιμομιξίας ή αν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας.

Μετά την απόφαση αυτήν χιλιάδες γυναίκες έφυγαν στο εξωτερικό για να κάνουν άμβλωση. Η οργάνωση «Άμβλωση χωρίς σύνορα» που βοηθά γυναίκες σε ευρωπαϊκές χώρες όπου η διακοπή της κύησης είναι παράνομη ή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, υποστηρίζει ότι βοήθησε 34.000 Πολωνές τον τελευταίο χρόνο.

Civil society in Bxl incl @fidh_en VP @AlexisDeswaef protest for #WomensRights #migrantsrights , call on ???? govt to halt #RuleOfLaw #HumanRights violations in #Poland ! #NoCompromise #StrajkKobiet #LegalAbortion @ippfen pic.twitter.com/QxJuo2MXKW

Today’s the anniversary of the constitutional court ruling that almost entirely banned the abortion in Poland.

Here’s the picture from the protest the following day from my city. ??? pic.twitter.com/9ubovooqIv