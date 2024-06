Πολωνία: Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε αφού τον μαχαίρωσαν μετανάστες στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών έχουν μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης αφού άρχισαν να συγκεντρώνονται εκεί μετανάστες, το 2021, καθώς τότε η Λευκορωσία, στενή σύμμαχος της Ρωσίας, άνοιξε ταξιδιωτικά γραφεία στη Μέση Ανατολή προσφέροντας μια νέα, ανεπίσημη διαδρομή για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την ενέργεια αυτή, λέγοντας ότι στόχος της ήταν να δημιουργήσει κρίση.

Ένας στρατιώτης της 1ης Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων, ο Ματέους (μόνο το μικρό όνομά του ανακοινώθηκε) μαχαιρώθηκε από μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν τον φράχτη στα σύνορα, στα τέλη Μαΐου. Ο Ματέους πέθανε σήμερα.

A Polish soldier was mortally wounded by an improvised spear thrown at him by an illegal immigrant from the Belarusian border.#Poland

