Πολωνία: Η κρατική τηλεόραση διοργανώνει διεθνή τηλεμαραθώνιο για την Ουκρανία

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ακόμη ότι η μετάδοσή της θα ξεκινήσει στις 18:30 ώρα Ελλάδος και θα έχει διάρκεια δύο ώρες.

Στον τηλεμαραθώνιο θα συμμετάσχουν πολωνοί και ουκρανοί παρουσιαστές, αλλά και ο ουκρανός θρύλος του ποδοσφαίρου Αντρέι Σεβτσένκο και "εκπρόσωποι των ποδοσφαιρικών ομάδων Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης", σημειώνει το TVP World.

Today at 5:30 pm CET, numerous European TV stations, world-famous artists and a multi-million audience will take part in the global charity marathon "Save Ukraine".

