Πολωνία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπήκε στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία

Ένας εκπρόσωπος του στρατού, ο Γιάτσεκ Γκορισέφσκι, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η τροχιά της πτήσης και η ταχύτητα του αντικειμένου υποδηλώνουν ότι δεν επρόκειτο για πύραυλο. Περίπου 100 στρατιώτες και ένα ελικόπτερο συμμετέχουν στην έρευνα για τον εντοπισμό του.

Ο Γκορισέφσκι υπογράμμισε ότι είναι αδύνατον να πει αν το αντικείμενο ήταν ρωσικό ή ουκρανικό, αφού οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν τέτοιες που να επιτρέπουν την οπτική αναγνώρισή του. Για τον ίδιο λόγο, ο στρατός δεν μπόρεσε να το καταρρίψει, αν και ήταν σε ετοιμότητα.

Poland announces that a Russian suicide drone intruded Poland airspace this morning & likely crashed around 25 km after crossing the border from Ukraine.

Poland is a NATO member state

How will NATO react to Russian explosive drones striking a member of the alliance?