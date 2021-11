Πολωνία: Όλο και περισσότεροι μετανάστες συγκεντρώνονται στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Πλήθος μετανάστες συγκεντρώθηκαν σε κλειστό φυλάκιο στα σύνορα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με πλάνα βίντεο που δημοσιοποίησαν οι συνοροφύλακες και ο πολωνικός στρατός.

"Όλο και περισσότερες ομάδες μεταναστών στέλνονται στο συνοριακό φυλάκιο Κουζνίτσα από τις λευκορωσικές δυνάμεις", ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στο Twitter. Βίντεο φαίνεται να δείχνουν εκατοντάδες μετανάστες απέναντι σε παραταγμένους Πολωνούς αστυνομικούς και στρατιώτες.

More and more groups of migrants are brought to the border crossing in Kuznica by the ????Belarusian services. https://t.co/dEl5UE6jym — Poland MOD ???? (@Poland_MOD) November 15, 2021

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Ματσίετζ Βάσικ, "χιλιάδες μετανάστες" βρίσκονται σε αυτό το σημείο διέλευσης των συνόρων. "Οι πολωνικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για κάθε σενάριο", υπογράμμισε.

Η υπηρεσία Τύπου των συνοροφυλάκων ανέφερε πως "οι παράνομοι μετανάστες συγκεντρώνονται στο συνοριακό φυλάκιο από το πρωί" και "προετοιμάζεται μια προσπάθεια να παραβιάσουν τα σύνορα".

Further provocations of ????Belarusians. The sounds of shots, probably from blank ammunition, are a daily reality faced by our ????soldiers and officers. https://t.co/sXS946scNl — Poland MOD ???? (@Poland_MOD) November 15, 2021

Ορισμένοι μετανάστες "έχουν καταυλιστεί στα σύνορα" κοντά στο χωριό Μπρούζγκι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα βίντεο δεν μπορούν να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο γιατί η Πολωνία απαγόρευσε στους δημοσιογράφους την πρόσβαση στην άμεση συνοριακή ζώνη, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί στην περιοχή.

Instrumental use of migrants by ????Belarus. Migrants, mainly women and children, are forced to approach the fence so that the ????Belarusian media can prepare their propaganda materials https://t.co/i8VuO8cSgt — Poland MOD ???? (@Poland_MOD) November 15, 2021

Η Πολωνία υποστηρίζει πως 3.000 έως 4.000 μετανάστες, στην πλειονότητά τους από τη Μέση Ανατολή, καταυλίζονται κατά μήκος των συνόρων σε αυτήν την κρίση στην οποία αντιπαρατίθενται οι δυτικές χώρες από τη μία πλευρά και η Λευκορωσία και η σύμμαχός της Ρωσία από την άλλη.

