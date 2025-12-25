Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα - Real.gr

Quantcast
16:15, 25/12/2025
Πολωνικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν επάνω από την Θάλασσα της Βαλτικής ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε κοντά στον πολωνικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ όπως η Πολωνία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά λίγες ημέρες μετά την είσοδο άνω των 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Σήμερα το πρωί, επάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Βαλτικής, πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν, αναγνώρισαν οπτικά και συνόδευσαν εκτός της ζώνης ευθύνης τους ρωσικό αναγνωριστικό σκάφος που πετούσε κοντά στα όρια του πολωνικού εναερίου χώρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πολωνικού στρατού.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατά την διάρκεια της νύκτας εντοπίσθηκαν ιπτάμενα αντικείμενα να εισέρχονται στον πολωνικό εναέριο χώρο προερχόμενα από την Λευκορωσία.

«Επειτα από λεπτομερή ανάλυση διαπιστώθηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για μπαλόνια λαθρεμπορίου κινούμενα σύμφωνα με τη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου».

Τμήμα του εναερίου χώρου επάνω από την περιφέρεια Ποντλάσιε της βορειοανατολικής Πολωνίας που συνορεύει με την Λευκορωσία έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

