Πολωνός πρόεδρος: Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να είναι αποδεκτό στο Κίεβο - Real.gr

Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να είναι αποδεκτό στο Κίεβο, δήλωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, αφού οι ΗΠΑ διεμήνυσαν στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα αμερικανικό πλαίσιο σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου της με τη Ρωσία.

Το σχέδιο 28 σημείων της Ουάσιγκτον καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να αποδεχθεί περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της και να απαρνηθεί τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένες προτάσεις στις οποίες ενδέχεται να αντιταχθεί η Μόσχα και αξιώνει οι δυνάμεις της να αποσυρθούν από ορισμένες περιοχές που έχουν καταλάβει, σύμφωνα με το κείμενο που περιήλθε στη γνώση του Reuters.

«Η Ουκρανία υπήρξε θύμα της εγκληματικής επιθετικότητας του (Βλαντίμιρ) Πούτιν και οι Ουκρανοί είναι αυτοί που, με τη στήριξη των ΗΠΑ και χωρών της ΕΕ, θα πρέπει να έχουν τον αποφασιστικό λόγο στις ειρηνευτικές συνομιλίες», επισήμανε ο Ναβρότσκι, σε ανάρτησή του στο Χ, χθες το βράδυ.

«Το τίμημα της ειρήνης δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να είναι η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του επιτιθέμενου και ο επιτιθέμενος ήταν και παραμένει η Ρωσική Ομοσπονδία», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters