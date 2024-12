Πολυκατοικία στη Χάγη κατέρρευσε μετά από έκρηξη - Tραυματίες και αγνοούμενοι - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Regio15, έχουν ήδη διασωθεί άνθρωποι.

Τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ανέφεραν οι πυροσβέστες.

The city’s fire service confirmed: “At this moment, the emergency services are busy rescuing and searching for people and fighting the fire.”

A 3-story apartment block in The Hague has partially collapsed following a fire and explosion.

«Η πυρκαγιά βγάζει πολύ καπνό. Οι κάτοικοι καλούνται να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες και να σβήσουν τον κλιματισμό», ζήτησαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος της πόλης Γιάν φαν Ζάνεν μετέβη επιτόπου για να συντονίσει τις προσπάθειες διάσωσης, σύμφωνα με το Regio15.

Όροφοι της πολυκατοικίας φαίνεται να έχουν καταστραφεί από την έκρηξη, σύμφωνα με το Regio15.

