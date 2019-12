Πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν

ΠΗΓΗ: ant1news - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ: twitter

Νωρίτερα, το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών είχε κάνει λόγο για επτά νεκρούς.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

At least 14 people dead with many more injured as passenger plane crashes soon after take-off in Almaty, #Kazakhstan pic.twitter.com/P8VvLSXukK

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ εξέφρασε μέσω Twitter τα συλλυπητήριά του στις «οικογένειες και τους φίλους» των θυμάτων του δυστυχήματος.

Συστήθηκε ειδικό κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης υπό τον πρωθυπουργό Άσκαρ Μάμιν, πρόσθεσε ο πρόεδρος Τοκάγεφ, τονίζοντας ότι εάν διαπιστωθεί πως υπάρχουν ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα, «όλοι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν αυστηρά βάσει του νόμου».

A #Kazakhstan plane with 100 people aboard #crash shortly after takeoff, killing at least 14 people while at least 35 others survived with injuries, officials in |#Almaty said. https://t.co/kGKXsRSReS