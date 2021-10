Πολύνεκρη επίθεση στη Νορβηγία: Εκτελέσεις με τόξο και βέλη - Βίντεο

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην πόλη Κόνγκσεμπεργκ, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα που χρησιμοποιώντας ένα τόξο και βέλη εξαπέλυσε επιθέσεις στην νορβηγική πόλη, διανύοντας αρκετή απόσταση, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Ο άνδρας συνελήφθη… από τις πληροφορίες που έχουμε, αυτό το άτομο ενήργησε μόνος» δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Ουίβιντ Άας. «Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετοί είναι νεκροί» σημείωσε ο ίδιος, χωρίς να θέλει να δώσει ακριβή αριθμό απωλειών.

Φωτογραφία από τα βέλη που εξαπέλυσε ο δράστης βρίσκονται ακόμη στο έδαφος στη γύρω περιοχή, σύμφωνα με αναρτήσεις στο Twitter.

Επιτόπου βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, η περιοχή έχει αποκλειστεί και πραγματοποιείται έρευνα για τη συλλογή στοιχείων.

