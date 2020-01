Πολύνεκρη τραγωδία από τη συντριβή ουκρανικού Boeing 737 στο Ιράν: Βρέθηκε το μαύρο κουτί - Εικόνες και βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

«Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί», ήταν ο τίτλος του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο του διεθνούς αεροδρομίου της Τεχεράνης, το IRNA ανέφερε από τη δική του πλευρά πως στο Μπόινγκ επέβαιναν 167 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος, συνολικά 176 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μεταδόθηκαν από ιρανικά ΜΜΕ, το αεροσκάφος συνετρίβη στην πόλη Σαχριάρ, δυτικά της μητροπολιτικής περιοχής της Τεχεράνης, και πήρε φωτιά.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως το αεροσκάφος κατέπεσε εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

All 167 passengers and 9 crew members onboard the Boeing 737-8KV of #Ukraine International Airlines with UR-PSR register (Flight AUI752/PS752) have lost their lives in the crash of their airplane in #Shahriar, #Iran. Video shows the moment after the crash?? pic.twitter.com/iISVuDjrwy