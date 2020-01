Πολύνεκρη τραγωδία από τη συντριβή ουκρανικού Boeing 737 στο Ιράν: Εικόνες και βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

«Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί», ήταν ο τίτλος του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο του διεθνούς αεροδρομίου της Τεχεράνης, το IRNA ανέφερε από τη δική του πλευρά πως στο Μπόινγκ επέβαιναν 167 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος, συνολικά 176 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μεταδόθηκαν από ιρανικά ΜΜΕ, το αεροσκάφος συνετρίβη στην πόλη Σαχριάρ, δυτικά της μητροπολιτικής περιοχής της Τεχεράνης, και πήρε φωτιά.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως το αεροσκάφος κατέπεσε εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

«Η πυρκαγιά είναι τόσο δυνατή που δεν μπορούμε να κάνουμε καν προσπάθεια διάσωσης (...) επιτόπου βρίσκονται 22 ασθενοφόρα, τέσσερα λεωφορεία-ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο», δήλωσε ο Πιρχουσεΐν Κουλιβάντ, επικεφαλής της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στην ιρανική τηλεόραση.

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, το αεροσκάφος είχε τεθεί σε υπηρεσία πριν από μόλις τρία χρόνια και ήταν 737-NG.

Ο εκπρόσωπος Μπόινγκ Γκόρντον Τζόντροου περιορίστηκε να πει ότι η εταιρεία είναι ενήμερη για τις πληροφορίες που μεταδίδονται από μέσα ενημέρωσης για τη συντριβή αεροσκάφους της αμερικανικής εταιρείας και ότι προς το παρόν συγκεντρώνει πληροφορίες.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος» του Μπόινγκ «είναι νεκροί», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος τις «πρώτες πληροφορίες». Ανακοίνωσε ακόμη ότι διακόπτει το ταξίδι του στο Ομάν και επιστρέφει εσπευσμένα στο Κίεβο.

«Η πρεσβεία μας βρίσκεται στη διαδικασία να διευκρινίσει τις συνθήκες αυτής της τραγωδίας και τον κατάλογο των ονομάτων των νεκρών», πρόσθεσε ο Ζελένσκι μέσω Facebook.

