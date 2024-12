Πολύνεκρο τροχαίο στη Βραζιλία: Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωση Τύπου, η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο 38 ανθρώπων, συμπληρώνοντας ότι εννέα τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι ο οδηγός του λεωφορείου και τουλάχιστον ένα παιδί, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκαν γερανό για να απεγκλωβίσουν τα απανθρακωμένα πτώματα από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια του δυστυχήματος, ένα μπλοκ γρανίτη έπεσε από το φορτηγό στον δρόμο και χτύπησε το λεωφορείο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα άλλο αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του φορτηγού, αλλά οι τρεις επιβαίνοντες γλίτωσαν με «σοβαρά τραύματα».

Bus, trailer and car accident leaves 38 dead Bus came from #SãoPaulo with 45 passengers. The accident occurred when a bus tire burst, in Teófilo Otoni, Minas Gerais pic.twitter.com/xgklke8rQo