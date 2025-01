Πολύνεκρος σεισμός 6,8 Ρίχτερ στο Θιβέτ: Εικόνες καταστροφής - Ψάχνουν εγκλωβισμένους σε συντρίμμια

Ισχυρός σεισμός έπληξε νωρίς το πρωί την νοτιοδυτική Κίνα, την περιφέρεια του Θιβέτ, στο κινεζικό τμήμα των Ιμαλαΐων, όπου οι αρχές κάνουν ως αυτό το στάδιο λόγο για τουλάχιστον 53 νεκρούς και καταρρεύσεις πολλών κτιρίων, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ως την πρωτεύουσα του γειτονικού Νεπάλ, την Κατμαντού.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα στοιχεία της CENC, δημόσιας σεισμολογικής υπηρεσίας της Κίνας, η οποία εκτίμησε πως ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών. Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο από την πλευρά του για σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τη δημόσια κινεζική τηλεόραση CCTV εικονίζουν κατοικίες λευκού χρώματος σε μεγάλο υψόμετρο να έχουν καταρρεύσει και ογκόλιθους σπαρμένους στο έδαφος.

Άλλο οπτικό υλικό εικονίζει οχήματα θαμμένα κάτω από τούβλα και συντρίμμια, ή τους πελάτες σούπερ μάρκετ να τρέχουν να βγουν από το κατάστημα την ώρα που ο σεισμός ρίχνει κάτω διάφορα είδη βαλμένα στα ράφια.

NEW: Powerful earthquake kills more than 50 in China's Tibet, rattles Nepal, tremors felt in India pic.twitter.com/jEHXlE8dAr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 7, 2025

Πυροσβέστες με χαρακτηριστική περιβολή πορτοκαλί χρώματος επιχειρούσαν στον τόπο της καταστροφής, ανάμεσα σε συντρίμμια και πλάι σε επιζώντες, ιδίως ηλικιωμένους κουκουλωμένους με κουβέρτες, σε κάποια ακόμη από τα βίντεο του CCTV.

«Πενήντα τρεις άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 62 έχουν τραυματιστεί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο καντόνι του Ντινγκρί και στα περίχωρά του και πολλά κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο», ανέφερε νωρίτερα η δημόσια τηλεόραση CCTV.

Στη μικρή πόλη Λατσέ, βίντεο που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζουν συντρίμμια σκορπισμένα μπροστά σε εστιατόρια στον δρόμο.

Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν κάπου 370 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας, τη Λάσα, σύμφωνα με τα δεδομένα της CENC.

Το Νέα Κίνα ανέφερε πως οι τοπικές αρχές έστειλαν εσπευσμένα ομάδες σε διάφορες κοινότητες στην κομητεία Ντινγκρί για να «αποτιμήσουν» τις συνέπειες του σεισμού.

A magnitude 7.1 earthquake has struck the Tibet Autonomous Region in China. At least 53 people were killed and 62 others were injured. pic.twitter.com/Ec3Wp4LKS1 — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2025

Οι αρχές στέλνουν βοήθεια, είδη όπως σκηνές με μόνωση, υπνόσακους, παπλώματα και άλλα είδη εξοπλισμού χρήσιμα για να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά σκληρές κλιματικές συνθήκες, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Οι θερμοκρασίες εκεί είναι περίπου –8° Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί να υποχωρήσουν ως τους –18° Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το συγκεκριμένο θιβετανό καντόνι, σε μεγάλο υψόμετρο, μετρά περίπου 62.000 κατοίκους. Δεν απέχει πολύ από τον κινεζικό τομέα του Έβερεστ.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να «γίνει το παν» ώστε οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να εξασφαλίσουν τη διάσωση «όσων περισσότερων ζωών είναι δυνατόν» και να προσφερθεί περίθαλψη στους τραυματίες και βοήθεια στους σεισμοπαθείς.

«Πρέπει να γίνει το παν για να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες» και να προσφερθεί «στέγη στους σεισμοπαθείς».

Αν και οι σεισμικές δονήσεις είναι γενικά συχνές στην ορεινή περιοχή, ο σημερινός σεισμός είναι ο πιο ισχυρός που έχει καταγραφτεί σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με τη CENC.

???? Tibet: 6.8 Magnitude Earthquake Claims 53 Lives Near Mount Everest A magnitude 6.8 earthquake struck China’s Tibet Autonomous Region on Tuesday, near Tingri County, close to Mount Everest. The quake, struck at a depth of 10 kilometers and has claimed at least 53 lives,… pic.twitter.com/9OZSfPTPoE — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 7, 2025

Στο Νεπάλ, ο σεισμός, που έγινε αισθητός κυρίως στην πρωτεύουσα Κατμαντού, έπληξε κυρίως περιοχές γύρω από το Ναμτσέ και το Λομπουτσέ, κοντά στη βάση στους πρόποδες του Έβερεστ.

«Ταρακουνηθήκαμε γερά εδώ, όλος ο κόσμος ξύπνησε αλλά δεν έχουμε ενημερωθεί για ζημιές μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Τζαγκάτ Πρασάντ Μπουσάλ, αξιωματούχος στην περιφέρεια Ναμτσέ, στο βορειοανατολικό Νεπάλ.

Τα Ιμαλάια βρίσκονται πάνω από σημείο όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες —η ινδική και η ευρασιατική— και οι ισχυροί σεισμοί είναι συχνοί.

Το 2015, σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 9.000 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 22.000 και πλέον στο Νεπάλ, όπου καταστράφηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο σπίτια.

Σεισμός που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 148 ανθρώπους και είχε αφήσει χιλιάδες άστεγους στην κινεζική επαρχία Γκανσού (βορειοδυτικά).

Ο σεισμός αυτός ήταν ο πιο φονικός στην Κίνα από το 2014, όταν πάνω από 600 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στην επαρχία Γιουνάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Τον Μάιο του 2008, πολύ ισχυρός σεισμός 7,9 βαθμών άφησε πίσω 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους στην επαρχία Σετσουάν (νοτιοδυτικά). Η καταστροφή είχε προκαλέσει εθνικό σοκ.