Πομπέο: Απειλή για τον τρόπο ζωής μας το ΚΚ της Κίνας, πρέπει να επαγρυπνούμε - Βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Η ένταση στη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Πομπέο, όπως και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα το Πεκίνο πως συγκάλυψε την πανδημία, που άρχισε να εξαπλώνεται από την πόλη Ουχάν, στην κεντρική κινεζική επαρχία Χουμπέι, στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

? 'THREAT TO OUR WAY OF LIFE'

China a growing challenge and "threat to our way of life": Pompeo#China#Pompeo#human_rightspic.twitter.com/Z8z8JJ27JL