Πομπέο: Ελπίζω η Β. Κορέα να διαλέξει την ειρήνη και όχι τον πόλεμο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

«Ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Κιμ θα επιλέξει διαφορετική πορεία», είπε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Ευελπιστούμε πως (...) ο πρόεδρος Κιμ θα λάβει τη σωστή απόφαση — ότι θα διαλέξει την ειρήνη και την ευημερία αντί για τη σύγκρουση, τον πόλεμο», επέμεινε ο Πομπέο.

Σε άλλη συνέντευξή του, στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, ο Πομπέο ερωτήθηκε αν τον θορύβησε η τοποθέτηση του Κιμ πως η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει πλέον κανέναν λόγο να τηρεί το μορατόριο που επέβαλε στον εαυτό της ως προς τις δοκιμές πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων.

«Εάν ο πρόεδρος Κιμ αθετεί τις δεσμεύσεις που έκανε στον πρόεδρο Τραμπ, αυτό είναι βαθύτατα απογοητευτικό», απάντησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Έκανε αυτές τις δεσμεύσεις στον πρόεδρο Τραμπ σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία του προέδρου Τραμπ να μην διεξάγονται στρατιωτικά γυμνάσια μεγάλης κλίμακας [από κοινού με τη Νότια Κορέα]. Τηρήσαμε τις δικές μας δεσμεύσεις. Συνεχίζουμε να ελπίζουμε πως θα τηρήσει τις δικές του», επανέλαβε ο Πομπέο.

