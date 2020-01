Πομπέο: Η εξόντωση Σουλεϊμανί ήταν μέρος της νέας στρατηγικής αποτροπής της κυβέρνησης Τραμπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Στην ομιλία του, υπό τον τίτλο «Η αποκατάσταση της αποτροπής: το ιρανικό παράδειγμα», ο Πομπέο επικεντρώθηκε σε αυτή που αποκάλεσε στρατηγική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόσει «αληθινή αποτροπή» έναντι του Ιράν, καθώς όπως υποστήριξε προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις τόσο των Ρεπουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών ενεθάρρυναν την ιρανική «κακόβουλη δραστηριότητα».

Οι Δημοκρατικοί και κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι αμφισβητούν τον ισχυρισμό της κυβέρνησης του Τραμπ περί αυτοάμυνας με βάση πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας περί άμεσα επικείμενων επιθέσεων στις οποίες κατ’ αυτές ενεχόταν ο Σουλεϊμανί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, στους στόχους συμπεριλαμβάνονταν τέσσερις αμερικανικές πρεσβείες.

Ωστόσο την Κυριακή ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ δήλωσε ότι δεν διάβασε καμιά αναφορά που να προειδοποιούσε περί σχεδίων για άμεσα επικείμενες επιθέσεις εναντίον πρεσβειών των ΗΠΑ.

Χθες Δευτέρα ο Τραμπ έριξε καύσιμο στη φωτιά αποφαινόμενος ότι «στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία» το εάν ο Σουλεϊμανί ήγειρε άμεση απειλή.

Κατά τον Πομπέο, πίσω από την εξόντωση του Σουλεϊμανί βρίσκεται μια «ευρύτερη στρατηγική». «Ο πρόεδρος Τραμπ και όσοι από εμάς είμαστε στην ομάδα των συμβούλων του για την εθνική ασφάλεια αποκαθιστούμε την αποτροπή — την αληθινή αποτροπή — έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», είπε.

«Ο αντίπαλός σου πρέπει να κατανοήσει ότι όχι μόνο έχεις τη δυνατότητα να του επιβάλλεις κόστη, αλλά ότι είσαι πράγματι διατεθειμένος να το πράξεις», συνέχισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επαναλαμβάνοντας την άποψη ότι η διεθνής συμφωνία του 2015 για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, από την οποία απέσυρε τις ΗΠΑ ο Τραμπ το 2018, ενίσχυε την Τεχεράνη.

Economic pressure. Diplomatic isolation. Military deterrence. These are the pillars of the U.S. campaign to confront the Iranian regime. We've denied Iran funds to finance terror, enhanced deterrence by killing Soleimani, and will work with our allies to address this threat. pic.twitter.com/sKPxJFNuTI