Πομπέο: Η κινεζική κυβέρνηση γνώριζε για τα πρώτα κρούσματα ίσως ήδη από τον Νοέμβριο

Η Κίνα ενημέρωσε τον ΠΟΥ για την ύπαρξη μιας εστίας πνευμονίας στην Ουχάν, στην επαρχία Χουμπέι, στις 31 Δεκεμβρίου. Τότε είχαν καταγραφεί 44 κρούσματα, με 11 από αυτά να αφορούν σοβαρή μορφή πνευμονίας.

Ο ΠΟΥ ενημέρωσε πρώτη φορά την παγκόσμια κοινότητα για τον ιό αυτό στις 4 Ιανουαρίου, όμως κήρυξε “έκτακτη κατάσταση υγειονομικής ανάγκης σε διεθνές επίπεδο” μόλις τις 30 Ιανουαρίου.

Το Πεκίνο διαβεβαιώνει ότι μοιράστηκε όλες τις πληροφορίες που διέθετε για την covid-19 πολύ γρήγορα, όμως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το κατηγορεί ότι καθυστέρησε και ότι απέκρυψε τη σοβαρότητα της ασθένειας, κάτι που επέτρεψε, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στην επιδημία να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι στιγμής τα πρώτα καταγεγραμμένα κρούσματα αναφέρθηκαν τον Δεκέμβριο στην Ουχάν.

Ο Πομπέο πήγε ακόμη πιο μακριά καταγγέλλοντας ότι το Πεκίνο ίσως να γνώριζε για τον ιό ήδη από τον Νοέμβριο.

