Πορτογαλία: Αποκαλύφθηκαν τα αίτια της τραγωδίας με το τελεφερίκ - Τι αναφέρει έκθεση - Real.gr

Οι πορτογαλικές αρχές που ερευνούν τη θανατηφόρα συντριβή του τελεφερίκ στη Λισαβόνα την περασμένη Τετάρτη (3/9) ανέφεραν ότι ένα καλώδιο κατά μήκος της διαδρομής του σιδηροδρόμου έσπασε, αλλά ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.

«Μετά την εξέταση των συντριμμάτων στο σημείο του ατυχήματος, διαπιστώθηκε αμέσως ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια είχε σπάσει», ανέφερε σε δήλωσή του το εθνικό γραφείο ασφάλειας μεταφορών.

Ο χειριστής προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την εκτροχιασμό του βαγονιού, προσθέτουν οι ερευνητές.

Το συμβάν, που οδήγησε στην τραγωδία, συνέβη λίγες ώρες μετά την οπτική επιθεώρηση του καλωδίου, σύμφωνα με τους επιθεωρητές ατυχημάτων.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν το Σάββατο από το πορτογαλικό γραφείο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων (GPIAAF) σχετικά με το ατύχημα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πρωί της ημέρας του ατυχήματος είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, αλλά η περιοχή όπου έσπασε το καλώδιο «δεν ήταν ορατή χωρίς αποσυναρμολόγηση» και ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.

Δεκαέξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν όταν το βαγόνι του εμβληματικού κίτρινου τελεφερίκ Glória συγκρούστηκε με ένα κτίριο.

Πέντε από τους νεκρούς ήταν Πορτογάλοι, τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Ουκρανός, ένας Ελβετός και ένας Γάλλος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το τελεφερίκ, ηλικίας 140 ετών, έχει σχεδιαστεί για να ανεβοκατεβαίνει τις απότομες πλαγιές της Λισαβόνας και αποτελεί σημαντικό μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους της πόλης, καθώς και δημοφιλή τουριστική ατραξιόν.

Αν και ο φρενάρης ενεργοποίησε τα πνευματικά φρένα και ένα χειροκίνητο φρένο όταν το καλώδιο λύθηκε, δεν είναι σαφές εάν ένα άλλο, αυτόματο φρένο ενεργοποιήθηκε όπως έπρεπε, αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση αναφέρει ακόμα ότι το βαγόνι ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 μίλια/ώρα) όταν προσέκρουσε στο κτίριο.

Η επτάσέλιδη δήλωση αναφέρει επίσης ότι το τελεφερίκ είχε λειτουργήσει μόνο 337 ημέρες από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των 600 ημερών.

Ακόμα δεν είναι σαφές πόσα θύματα επέβαιναν στο βαγόνι – το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 40 επιβάτες – και πόσα βρίσκονταν στο δρόμο, σύμφωνα με το έγγραφο.

Έξι από τους τραυματίες νοσηλεύτηκαν στην εντατική, ενώ τρεις υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει σε «έγκυρα συμπεράσματα» σχετικά με την αιτία του ατυχήματος και θα υποβάλουν πλήρη προκαταρκτική έκθεση εντός 45 ημερών.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του πρόσφατου παρελθόντος μας».

Με πληροφορίες από BBC, ΕΡΤ