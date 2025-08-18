Πορτογαλία: Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, το δεύτερο θύμα των πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα - Real.gr

Ένας πυροσβέστης που συμμετείχε στην κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονται στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας έχασε τη ζωή του σε «δυστύχημα», ανεβάζοντας σε δύο τον αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της πορτογαλικής προεδρίας.

Ο πυροσβέστης σκοτώθηκε «εν ώρα υπηρεσίας» χθες Κυριακή σε τροχαίο δυστύχημα από το οποίο «τραυματίστηκαν σοβαρά» δύο συνάδελφοί του, διευκρίνισε ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σούσα σε ανακοίνωσή του, στην οποία χαιρέτισε «την αδιάλειπτη αφοσίωση» των πυροσβεστών.

Αυτός ο πυροσβέστης είναι ο δεύτερος νεκρός των φετινών πυρκαγιών στην Πορτογαλία, μετά τον θάνατο την Παρασκευή στην Γκουάρντα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενός πρώην δημάρχου που συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Σήμερα το πρωί περίπου 2.000 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τις πολλές εστίες που μαίνονται στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία. Μόνο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αργαντίλ συμμετέχουν χίλιοι πυροσβέστες.

Εξάλλου η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, όπως και αυτή της Ισπανίας, έχει ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Σήμερα αναμένονται στη χώρα δύο σουηδικά αεροσκάφη που θα συμμετάσχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών, ενώ τα Canadair που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα το Μαρόκο θα παραμείνουν στην Πορτογαλία ως την Τετάρτη, όπως διευκρίνισε η υπουργός Εσωτερικών Μαρία Λουσία Αμαράλ.

Παράλληλα οι πορτογαλικές αρχές παρέτειναν ως αύριο Τρίτη τα έκτακτα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών στο πλαίσιο των οποίων απαγορεύεται η πρόσβαση σε κάποια δάση ή και η χρήση πυροτεχνημάτων.

Από την αρχή του έτους έχουν καεί σχεδόν 1.850.000 στρέμματα, έκταση μεγαλύτερη από αυτή που κάηκε το σύνολο του 2024 (1.360.000 στρέμματα), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Δασών (ICNF).

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP