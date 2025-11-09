Πορτογαλία: Γενική απεργία εναντίον μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου - Real.gr

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Πορτογαλίας, η CGTP, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι προκηρύσσει γενική απεργία την 11η Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ευρεία μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου που προωθεί η κυβέρνηση μειοψηφίας της κεντροδεξιάς.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση, που θα αναθεωρήσει πάνω από 100 άρθρα του εργατικού δικαίου, σκοπό έχει να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Ανάμεσα στα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα είναι η μείωση των ορίων όσον αφορά την πρόσληψη υπεργολάβων, η χαλάρωση των διαδικασιών ως προς τις απολύσεις και η μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας.

Συνδικάτα τονίζουν πως οι προτάσεις της κυβέρνησης απειλούν δικαιώματα των εργαζομένων κι απαιτούν να εγκαταλειφθούν.

Το σχέδιο μεταρρύθμισης είναι «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν ποτέ εναντίον των εργαζομένων» στην Πορτογαλία, τόνισε ο γενικός γραμματέας της CGTP, ο Τιάγκου Ολιβέιρα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λισαβόνα, όπου ανακοίνωσε την προκήρυξη της γενικής απεργίας.

«Αν υιοθετηθεί, θα χειροτερέψει τη ζωή του καθένα μας», πρόσθεσε.

Χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία σε δρόμους της πορτογαλικής πρωτεύουσας, κρατώντας πανό και πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «όχι στο σχέδιο μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου» και φωνάζοντας συνθήματα όπως «δεν θα υποχωρήσουμε, το σχέδιο αυτό πρέπει να εγκαταλειφθεί».

Ο κ. Μοντενέγκρου αναμένεται να εξασφαλίσει την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης από το κοινοβούλιο με τις ψήφους της κεντροδεξιάς Δημοκρατικής Συμμαχίας του και του κόμματος της άκρας δεξιάς Σέγκα, της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP