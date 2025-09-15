Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Κοπάδι από όρκες επιτέθηκε σε σκάφος τουριστών στην Πορτογαλία με αποτέλεσμα αυτό να βυθιστεί.

Το σκάφος έπλεε ανοιχτά της ακτής της παραλίας Fonte da Telha το Σάββατο, όταν συνέβη η καταστροφή. Το βίντεο δείχνει όρκες να κυνηγούν το σκάφος πριν αρχίσουν να το χτυπούν βίαια, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, ενώ κάποιος φωνάζει «Θεέ μου», σύμφωνα με την Daily Mail.

Το σκάφος έγειρε προς τη μία πλευρά, πριν βυθιστεί. Σύμφωνα με την Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή, το ιστιοφόρο ανήκε στον σύλλογο Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα.

Ένα δεύτερο σκάφος, βόρεια από το Κασκαΐς, μετέφερε τέσσερα άτομα και χρειάστηκε βοήθεια αφού συνάντησε το ίδιο κοπάδι με όρκες.

Οι εννέα επιβάτες των δύο σκαφών διασώθηκαν από τουριστικά σκάφη. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν πως όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Ο Μπερνάρντο Κεϊρόζ, διευθυντής του Mercedes-Benz Oceanic Lounge, είπε ότι το σκάφος του βρισκόταν σε εκδρομή παρατήρησης δελφινιών όταν είδαν τις τέσσερις όρκες να πλησιάζουν. Στο μεταξύ, έγινε προσπάθεια ρυμούλκησης η οποία δεν καρποφόρησε με αποτέλεσμα το σκάφος να βυθιστεί.

Από το 2019, όρκες έχουν επιτεθεί επανειλημμένα σε σκάφη στην περιοχή, συνήθως χτυπώντας το πηδάλιο. Μεταξύ 2020 και 2023, σύμφωνα με αναφορές, σημειώθηκαν περίπου 500 επιθέσεις. Κανένας άνθρωπος δεν τραυματίστηκε, αλλά το 20% των σκαφών υπέστη ζημιές και αρκετά χάθηκαν.

Δείτε βίντεο:



