Πορτογαλία: Στους πέντε οι νεκροί από το πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν - Real.gr

Η καταιγίδα Κριστίν, που έπληξε την Πορτογαλία τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, ενώ 450.000 πελάτες παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τις αρχές.

Τον νέο αυτό απολογισμό επιβεβαίωσε στο AFP εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ANPEC). Το πέμπτο θύμα, του οποίου ο θάνατος ανακοινώθηκε σήμερα, είναι ένας 34χρονος άνδρας ο οποίος έχασε τη ζωή του στον δήμο Μαρίνια Γκράντε, στην κεντρική Πορτογαλία, “λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων”, επεσήμανε η πολιτική προστασία χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μεταξύ των άλλων θυμάτων κάποιοι έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δέντρων και μεταλλικών κατασκευών, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος εντοπίστηκε σε εργοτάξιο νεκρός από καρδιακή ανακοπή.

“Σχεδόν 450.000 πελάτες” παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα νωρίς σήμερα το πρωί, κυρίως στην κεντρική Πορτογαλία, σύμφωνα με την E-redes, την εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Efeitos da tempestade Kristin, em Portugal, na zona oeste do país, principalmente na região de Leiria. Fotografias: João Porfírio / @observadorpt pic.twitter.com/keWXib8n1M — João Porfírio (@porfiriojoao1) January 28, 2026

Η πλειονότητα των νοικοκυριών και των υποδομών που επλήγησαν βρίσκονται στο διαμέρισμα της Λέιρια, όπου η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με την πτώση στύλων και γραμμών υψηλής τάσης, επιβραδύνοντας τις εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Εξάλλου με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των τρένων σε πολλές γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του άξονα Λισαβόνα–Πόρτο, σύμφωνα με ανακοίνωση των πορτογαλικών σιδηροδρόμων (CP). Παράλληλα πολλά σχολεία στο κεντρικό τμήμα της χώρας παρέμεναν κλειστά για λόγους ασφάλειας, όπως εξήγησε ο δήμος Καστέλο Μπράνκο.

⛈️Storm Kristin hit Portugal hard last night with hurricane-force winds reaching 150 km/h. The devastating impact: 5 fatalities, 800,000+ without power, and dramatic damage including a toppled Ferris wheel on the Figueira da Foz waterfront. The storm has now crossed into Spain.… pic.twitter.com/uzE2ew6nsh — Rain Viewer (@RainViewer) January 28, 2026

Οι πυροσβέστες στη Λέιρια αναγκάστηκαν να επέμβουν πολλές φορές σήμερα το πρωί για να αντιμετωπίσουν συγκέντρωση υδάτων αλλά και “ζημιές σε στέγες κατοικιών” λόγω της καταιγίδας, όπως ανέφερε στο πρακτορείο Lusa ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Ρικάρντο Κόστα.

“Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια γιατί συνεχίζει να βρέχει, και παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για πολύ έντονη βροχή, προκαλεί σημαντικές ζημιές στις κατοικίες”, πρόσθεσε.

Η καταιγίδα Κριστίν συνοδευόταν από ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμου που έφτασαν μέχρι τα 178 χλμ/ώρα, προκαλώντας πολλές ζημιές.

Η πορτογαλική κυβέρνηση περιέγραψε σε ανακοίνωσή της αυτή την καταιγίδα ως “ένα ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας”.