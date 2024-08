Πορτογαλία: Δύο νεκροί και τρεις αγνοούμενοι σε συντριβή ελικοπτέρου στον ποταμό Δούρο

Εκτός από τον πιλότο, στο ελικόπτερο επέβαινε μια πενταμελής ομάδα ειδικών της Μονάδας Προστασίας και Αρωγής της Πορτογαλίας. Οι δύο βρέθηκαν νεκροί στα συντρίμμια και οι άλλοι τρεις αγνοούνται, είπε ο Σίλβα Λαμπρέια, ο διοικητής της λιμενικής αρχής του ποταμού Δούρου. «Ξεκινήσαμε υποβρύχιες έρευνες γύρω από το ελικόπτερο και στις όχθες», είπε στους δημοσιογράφους.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο πήγε στο σημείο του δυστυχήματος, όπου έχουν αναπτυχθεί δεκάδες διασώστες, δύτες, αστυνομικοί και δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

