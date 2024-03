Πορτογαλία: Γενική απεργία των δημοσιογράφων για πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται αφού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ένας από τους βασικούς δημοσιογραφικούς ομίλους της χώρας, ο Global Media, ανακοίνωσε νέο σχέδιο απολύσεων περίπου 20 εργαζομένων, εκ των οποίων περίπου 10 δημοσιογράφοι, εξαιτίας «της περίπλοκης οικονομικής κατάστασης».

Το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων της Πορτογαλίας Lusa δεν μεταδίδει τηλεγραφήματα από σήμερα τα μεσάνυκτα, ανακοίνωσε το συνδικάτο των δημοσιογράφων, ενώ από την απεργία έχουν επηρεαστεί «περισσότερο από είκοσι» μέσα ενημέρωσης.

«Η εργασιακή ανασφάλεια και οι χαμηλοί μισθοί» αποτελούν «εμπόδιο στο δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο των δημοσιογράφων, το οποίο απηύθυνε την έκκληση για τη σημερινή απεργία.

#Portugal ???? #Support@SindicatoJorn

Portuguese journalists are on strike today to say that the current working conditions are no longer acceptable & call for urgent public support from the state. Full support! ?Stand up for journalism as a public good!https://t.co/K3MVUzuD9ypic.twitter.com/xA9rR6MDgm