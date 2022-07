Πορτογαλία – Ισπανία: Κύμα καύσωνα σαρώνει την Ιβηρική, συναγερμός για πυρκαγιές

Με τον υδράργυρο να έχει σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, μια μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στο Σανταρέμ (βόρεια της πορτογαλικής πρωτεύουσας) αναζωπυρώθηκε σήμερα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Λόγω πυρκαγιάς, εξάλλου, οι αρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία σε δύο αυτοκινητοδρόμους που συνδέουν τη Λισαβόνα με το Πόρτο.

Περίπου 1.600 πυροσβέστες με 430 οχήματα και 25 αεροσκάφη δίνουν μάχη για την κατάσβεση 19 ενεργών εστιών, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Πορτογαλίας.

BREAKING ???? : Portugal Wildfire

♦?Portugal forest fires injured 29 people, 12 firefighters, and 17 civilians.

♦?More than 3,000 firefighters battle forest fires.

♦?The wildfires erupts as Portugal is enduring a heat wave with temperatures expected up to (43C) #Portugalpic.twitter.com/AVSoPe8M5F