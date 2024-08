Πορτογαλία: Πυρκαγιά μαίνεται εδώ και μία εβδομάδα στη Μαδέιρα - ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου εκατό πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες σε δύο μέτωπα που εξακολουθούν να είναι ενεργά. «Η πιο ανησυχητική εστία βρίσκεται τώρα στη ζώνη της κεντρικής οροσειράς» αυτού του πολύ τουριστικού νησιού που βρίσκεται στα ανοικτά των μαροκινών ακτών, ανέφερε η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας στον απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί.

Οι σφοδροί άνεμοι, που συνέβαλαν στην επέκταση της πυρκαγιάς, έχουν επίσης δημιουργήσει προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία στη Μαδέιρα και τουρίστες έχουν αποκλειστεί στο νησί, όμως η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Φουντσάλ διαβεβαίωσε ότι η λειτουργία του επανελήφθη σήμερα ομαλά.

The flames are approaching Funchal

A real tragedy is unfolding in the Ribeira Brava district of Madeira. The fire continues to spread rapidly, several houses are already engulfed in flames.. pic.twitter.com/kZDNPSHcuE